Обнинск, Калужская область, 17 октября, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Опыт Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина в сфере импортозамещения и использования новых материалов представил 17 октября в Москве на VII экспертном форуме «Композиты без границ» гендиректор предприятия Андрей Силкин. В рамках форума шла речь об экспортных перспективах отечественного производства композитных изделий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Технологии».

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На предприятии активно внедряют отечественные композиты в производство изделий для аэрокосмической отрасли, в частности головных обтекателей ракет-носителей, элементов конструкции планера российского пассажирского самолёта МС-21.

«Унификация материалов снижает риски попадания в зависимость от санкционных условий. В настоящее время межотраслевой стандарт для композиционных материалов — не просто реальность, а необходимость, так как он может сделать производственную кооперацию более эффективной, а риски — прогнозируемыми. Опыт нашего предприятия это подтверждает. В настоящее время изделия для нужд космической отрасли мы выпускаем из материалов одного разработчика и производителя с отечественной пропиской. Это также позволяет снижать стоимость продукции», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Напомним, обнинское предприятие «Технология» занимает весомую часть отечественного рынка высокотехнологичных изделий из полимерных композиционных материалов. Годовой объем серийной продукции из композитов, предназначенной для аэрокосмической отрасли, составляет около 15 тонн углепластиковых изделий и конструкций.