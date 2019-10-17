Москва, 17 октября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Президентская библиотека в 10-й раз проводит Международный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца / Foreign View», и в этом году — под эгидой Года театра в России. С этим связан и девиз конкурса — «Мир как театр». Участникам предлагается рассказать свою собственную историю подобно театральному режиссёру или драматургу, творчески представив свою работу.

Международный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца / Foreign View» Александр Чазов, Россия. Победитель в номинации «Заповедная земля», 2017 год

Срежиссировать свои проекты авторы могут в нескольких номинациях. «Национальные театры» — номинация для тех, кто свято хранит многолетние традиции своей уникальной сцены.

В номинации «Вся жизнь — театр» задача фотографа и оператора — показать в своих работах окружающую нас действительность.

Главными действующими лицами темы «Карнавал» станут уличные актёры, музыканты и даже каскадёры.

Номинация «Герои закулисья» расскажет о работниках сцены, которых зритель никогда не видит, но именно они создают неповторимую атмосферу спектакля.

Фотографии и видеоролики о тех, кто только начинает свой творческий путь, войдут в номинацию «Я — актёр!».

Профессиональные театральные фотографы и операторы приглашаются к участию в конкурсе в номинации «Мастера о мастерах». А для любителей, которым посчастливилось сделать необычный кадр на камеру своего гаджета, открыта номинация «Мобильное фото». Фото и видео можно загрузить с хештегом #foreignview2019 в Instagram. В этой номинации победитель определяется народным голосованием.

Международный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца / Foreign View» Анна Захарова и Михаил Юренков, Россия. Победители в номинации «Заповедная земля», 2017 год

По традиции конкурс «Взгляд иностранца / Foreign View» включает ещё одну отдельную номинацию — географическую. В этом году она носит название «Белоруссия глазами россиян, Россия глазами белорусов», и посвящена совместному историческому и культурному пути двух братских славянских народов.

Приём работ по всем номинациям Х Международного ежегодного мультимедийного конкурса «Взгляд иностранца / Foreign View» будет проходить до 14 января 2020 года. Награждение лауреатов состоится в феврале 2020 года. Все подробности можно узнать на сайте конкурса «Взгляд иностранца / Foreign View».