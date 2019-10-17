Москва, 17 октября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. С 18 по 28 октября в Москве пройдёт ретроспектива картин одного из направлений в датском кинематографе под названием «Догма 95». Организатором фестиваля выступает известный журнал «Искусство кино». Об этом пишет журнал «Сеанс».

Ларс фон Триер

Редакция журнала собирается показать на большом экране шесть картин из 35, снятых по правилам киноязыка, сформулированным Ларсом фон Триером и Томасом Винтербергом.

Напомним, что в 1995 скандально известный датский режиссёр Ларс фон Триер выступал кинотеатре «Одеон» по случаю столетия мирового кинематографа. Во время выступления в зал полетели листовки с призывами снимать кино по предлагаемой «догме». Последователей Триера впоследствии стали называть участниками группы «Догма 95».