Белград, 17 октября, 2019, 16:33 — ИА Регнум. 17 октября бывший Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что «ЕС должен наградить Северную Македонию за Преспанское соглашение, заключить которое было достаточно сложно».

European Defence Agency Кэтрин Эштон

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано Эштон в рамках панельной дискуссии на Форуме по безопасности, проходящем в Белграде под девизом «Устойчивое решение для Западных Балкан».

Напомним, в эти дни, 17−18 октября, проходит заседание Совета ЕС, на котором решится, начнутся ли переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в будущем году.