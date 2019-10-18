Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 18 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 18 октября: началась Крымская оборонительная операция. Войска 4-го Украинского фронта начали наступление вглубь Чехословакии.

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Войска 4-го Украинского фронта преодолели Карпатские горы и вышли на территорию Чехословакии. Мощными ударами с фронта и флангов советские части прорвали немецкую оборону и освободили крупные населённые пункты.

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