Кызыл, 17 октября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Госавтоинспекция Тувы выразила беспокойства из-за участившихся случаев наездов на пешеходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, с начала года по вине последних произошло 79 ДТП.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

«16 человек погибли и 64 пеших участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. С участием пешеходов в состоянии алкогольного опьянения совершено 37 происшествий», — отметили в ведомстве.

Правоохранители напомнили жителям, что с наступлением холодов у машин увеличивается увеличивается тормозной путь и ухудшается управляемость. В то же время водителям рекомендовали выбирать скоростной режим, исходя из реальных дорожно-климатических условий.

В связи с этим сотрудники ГИБДД начали рейды для проверки соблюдения правил перехода проезжей части пешеходами, а также проезда пешеходных переходов водителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Алтай инспекторы отметили рост дорожно-транспортных происшествий по причине бесконтрольного выпаса скота. В авариях, связанных с наездом на животных, с начала года погибло два человека.

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