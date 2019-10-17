Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Новый фильм Disney «Король Лев» не будет бороться за «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм», несмотря на то, что имеет на это полное право. Об этом 17 октября сообщил портал Digital Spy.

Цитата из м/ф «Король Лев». реж. Джон Фавро. 2019. США Отец и сын

Представители Disney сообщили журналистам, что кинокомпания приняла соответствующее решение. Издание пишет, что, видимо, Disney надеется получить призы за эту картину в других номинациях.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты назвали тройку лидеров среди кандидатов на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». По мнению экспертов, в топ-3 претендентов вошли «История игрушек 4», «Как приручить дракона 3» и «Я потерял своё тело».