Киев, 8 января, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Цели на будущее украинским Кабинетом министров заявлены преизрядные. Вот только можно ли назвать эти цели стратегическими, в смысле — имеющими под собой стратегию их достижения? Ответ на этот вопрос ищет автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погоня Украины за инвесторами

Стратегия подразумевает, что для достижения заявленной цели автор идеи представляет, где взять ресурс на реализацию. В программе деятельности украинского Кабмина вопрос мобилизации и ресурсности выявлен достаточно слабо и уж никак не соответствует величию намеченных вершин. К 2025 году, по мнению нынешнего украинского правительства, Украина станет «мирным, конкурентоспособным и инвестиционно привлекательным» государством. Мало того, за те же 5 лет она станет примером для Европы и всего мира: за 5 лет предполагается рост ВВП на 40%, миллион рабочих мест и 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

На этом фоне такие пустяки, как полный ремонт всех дорог, 5 новых глубоководных портов и 15 аэропортов, обеспечение каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума — выглядит уже попросту мелочами, ведь на 50 млрд долларов (от инвестиций) можно и не так разгуляться. Разумеется, при этом демография улучшится, а уровень загрязнения окружающей среды снизится минимум на 20%. Что касается ВВП, то здесь, пожалуй, достичь его роста можно всякими жульническими методами вроде роста цен на уровень заявленного процента (то есть на 40% за 5 лет). Только вот демография и, как ни странно, инвестиционная привлекательность такого резкого роста могут и не выдержать.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Цели «украинской стратегии младоукраинцев»: проценты и цифры».