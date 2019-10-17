Киев, 17 октября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Иллюзии относительно перспектив Украины при президенте Зеленском у простых граждан явно начинают гаснуть, заявил сегодня, 17 октября, в своем комментарии украинский политический эксперт Сергей Гайдай.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт отмечает, что через полгода-год «народная любовь» к Зеленскому закончится, и у нынешнего главы украинского государства есть один шанс спастись.

«Шанс спастись и выжить самому президенту Зеленскому в стране народной нелюбви к власти, в стране, где тысячи мужчин побывали на войне и знают, что такое оружие, в стране, которая живет от Майдана к Майдану и от бунта к бунту — это полная и радикальная смена окружения», — подчеркивает Гайдай.

Он считает, что нынешнее окружение президента Украины — это близкие и знакомые, лояльные, понятные и комфортные люди, а совсем не реформаторы.

«Средний сегмент персонала, который давно сидит в коридорах государственного аппарата, в грантовых организациях в корпоративных системах. У таких главная цель не перемены, а сохранение статуса кво. Главное не высовываться, не предлагать рискованных шагов, делать то, что привыкли делать», — заявил Гайдай.

Также эксперт подчеркивает, что социальный запрос выбиравших Зеленского был не просто о том, что надо наказать Порошенко, лишить его власти и права на второй срок.

«Социальный запрос был на перезапуск государства. Такой, чтобы в нем уже никогда не было места Порошенкам и его друзьям… Украине нужны не просто какие-то там перемены. Набор мелких, но хороших дел. Украине нужны радикальные перемены», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным экспертов Киевского международного института социологии, доверие граждан к главным политическим деятелям страны заметно уменьшилось. В частности, рейтинг нынешнего президента Зеленского за последний месяц упал сразу на 7% и сейчас составляет 66%.