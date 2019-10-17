Ашхабад, 17 октября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. В государственных магазинах в регионах Туркмении по-прежнему отсутствуют в продаже табачные изделия, а в частных — их стоимость выросла в несколько раз, передает «Азатлык».

Peretz Partensky Ашхабад

Еще месяц назад сигареты в частных торговых заведениях продавались по 33 — 40 манатов (600 — 730 рублей) за пачку, то теперь цена на них увеличилась до 60 — 200 манатов (1 100 — 3 680 рублей).

При этом средняя зарплата в Туркмении составляет 790 манатов (14 540 рублей). То есть, потратив свой месячный заработок, среднестатистический туркменистанец может приобрести в лучшем случае 13 пачек.

Поэтому местные жители предпочитают покупать табачные изделия поштучно — по 2 — 2,5 маната (37 — 46 рублей) за сигарету.

Также в Туркмении все чаще появляются слухи о том, что с 2020 года в стране может полностью прекратиться реализация табачных изделий населению.

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