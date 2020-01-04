Ватикан, 4 января, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Судя по «внезапно» проснувшемуся в государственном департаменте США интересу к судьбам православия, религиозная тема была признана в Вашингтоне перспективной для раскачивания ситуации в православных государствах и в отношениях между ними. О том, почему зачастую Ватикан оказывается ближе к России, чем некоторые православные Церкви, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Avvenire.it Папа Франциск и патриарх всея Руси Кирилл

Ватикан на фоне многообразия православных Церквей выглядит монолитной структурой, не поддающейся внешнему политическому влиянию. В нынешние времена, когда многие православные Церкви поддаются давлению извне, эта черта представляется убедительной и внушает уважение. Методы же, которые использует американское руководство для того, чтобы расшатать политические обстановки там и тут, выискивая и одобряя непризнанных и попросту раскольничьих деятелей, конечно же, тревожит.

За примерами далеко ходить не надо. Так, госсекретарь Майк Помпео во время визита в Северную Македонию встретился с главной непризнанной македонской православной церкви. Возможно, главу этой церкви, архиепископа Стефана, соблазняет пример Украины, где раскольники получили вожделенный томос. Особая печаль ситуации состоит в том, что таких примеров среди Церквей можно набрать не один и не два. На этом фоне вопрос единства может стать еще одним ключом к взаимопониманию (без ненужного прозелетизма) современных католиков и православных.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Ватикан ближе России, чем иные православные Церкви».