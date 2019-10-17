Челябинск, 17 октября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В челябинском Магнитогорске под суд отданы десять участников наркосообщества. Они с апреля 2017 по сентябрь 2018 года продавали нарковещества на территории города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Торговлю граждане осуществляли через «интернет-магазин», путём тайников-закладок. Кроме того, начиная с июня 2018-го неустановленное лицо создало химическая лаборатория для серийного производства наркосредств.

Все обвиняемые арестованы. У них изъяли около трёх килограммов синтетических нарковеществ. Арест наложен на автотранспортные средства обвиняемых, расчётные счета и электронные средства связи.

Уголовное дело в отношении десятерых граждан отдано в Ленинский райсуд. Всего же по этому делу были пойманы 27 человек. Расследование в отношении остальных продолжается