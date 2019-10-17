Москва, 17 октября, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Письмо, в котором президент США Дональд Трамп просит турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «не быть дураком» и принять правильное решение о начале военной операции в Сирии, не характерно для такого уровня общения глав государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Весьма необычное письмо», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Он отметил, что «такой язык не часто встретишь в переписке государственных лидеров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ опубликовали текст письма главы Белого дома Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которое американский лидер отправил накануне начала масштабной антитеррористической операции Анкары на северо-востоке Сирии.

В своём послании Трамп предложил Эрдогану «заключить хорошую сделку», а также посоветовал отказаться от проведения запланированной операции. Также глава Белого дома призвал турецкого лидера «не быть жёстким парнем и дураком».