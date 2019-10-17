Калуга, 17 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 17 октября, состоялось VIII общее собрание представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Центральном федеральном округе. Союз муниципальных контрольно-счетных органов был создан в 2002 году. Его основные задачи — объединение усилий контрольно-счётных органов для повышения результативности управления финансовыми и материальными ресурсами муниципальных образований, взаимодействие и обмен опытом в целях усиления эффективности контроля. Как сообщили в пресс-службе Городской думы Калуги, в заседании приняли участие члены президиума союза, руководители контрольно-счётных органов областных центров Центрального федерального округа, представители органов местного самоуправления.

Пресс-служба Городской думы Калуги Участники VIII общего собрания представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Центральном федеральном округе

Приветствовал участников собрания глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Контрольно-счётные органы играют очень важную роль в деятельности органов местного самоуправлений всей нашей страны, — подчеркнул он. — Их основной задачей является осуществление надзора за соблюдением законности в ходе исполнения бюджета, контроль за рациональным использованием бюджетных средств. Невозможно переоценить всю важность этой работы. Именно через бюджеты муниципальных образований проходят средства на реализацию многих ключевых национальных проектов. Контроль за эффективным и рациональным использованием этих средств является важнейшей государственной задачей».

Глава городского самоуправления также отметил, что ни одно решение Городской думы Калуги, связанное с финансами и распоряжением муниципальным имуществом не принимается без предварительной экспертизы Контрольно-счётной палаты.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

«В этом году Контрольно-счётной палате города Калуги исполнилось двадцать лет, — рассказал Александр Иванов. — За эти годы был выработан чёткий алгоритм взаимодействия палаты с Городской думой и Городской управой. За последние десять лет Контрольно-счётной палатой было проведено более 700 проверок, объём проверенных средств составил 27 миллиардов рублей. С каждым годом растёт эффективность работы КСП, уменьшается количество нарушений».

На заседании обсуждались вопросы осуществления внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетными органами муниципальных образований и механизмы взаимодействия контрольно-счётных, представительных и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления. Были затронуты вопросы, связанные с расходованием бюджетных средств в рамках национальных проектов, был проведён анализ административной практики, участники обменялись опытом оказания содействия органам местного самоуправления в повышении качества управления муниципальными ресурсами. Члены союза осмотрели социальные объекты и промышленные предприятия города.

Главе городского самоуправления Калуги Александру Иванову и городскому голове Дмитрию Разумовскому были вручены благодарственные письма Союза муниципальных контрольно-счетных органов.