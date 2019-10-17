Москва, 17 октября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. В противостоянии с Турцией США могут воспользоваться тем, что турецкое общество расколото на светскую и исламистскую части, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя кризис американо-турецких отношений.

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«В Турции идёт мощное противоборство светской и исламистской частей [общества]. То есть кемалистов и исламистов. У них это напряжение на пределе. Американцы могут легко разыграть эту карту, если у Эрдогана на сирийской территории будут какие-то военные поражения с множеством жертв», — сказал Степанян.

Кроме того, он предположил, что американцы могут задуматься о переносе своих военных объектов из Турции в Грецию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп отправлял турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо перед началом военной операции «Источник мира» в Сирии. В этом послании Трамп призывал своего турецкого коллегу «не строить из себя крутого парня», «не быть дураком», воздержаться от «убийства тысяч людей» и предупредил, что в истории Эрдоган останется «как дьявол».