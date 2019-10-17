Киев, 17 октября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Панамы не закрывали уголовное дело, в котором фигурирует экс-президент Украины Пётр Порошенко, заявил юрист Андрей Портнов 17 октября на своём telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Панамский прокурор лишь временно приостановил расследование. И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в её недрах моё обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится», — написал Портнов.

Он также обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с просьбой встретиться и обсудить детали расследования оффшорных фирм Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский потребовал от Рябошапки объяснений, почему тот не направил в Панаму запрос по поводу «оффшоров Порошенко».

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Позже он рассказал, что Рябошапка не пришёл на заседание соответствующего комитета Верховной рады, чтобы, по-видимому, не отвечать на этот, и другие неудобные вопросы.

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