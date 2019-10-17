Абакан, 17 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В администрацию города Абакана продолжают поступать телеграммы с соболезнованиями о гибели мэра столицы Хакасии Николая Булакина.

Mil.ru Сергей Шойгу

Как сообщили ИА REGNUM 17 октября в горадминистрации, телеграммы поступают со всей страны. Одна их них — от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Выражаю глубокое соболезнование в связи с трагической гибелью Главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Это был талантливый руководитель, настоящий профессионал своего дела, истинный патриот страны», — подчеркнул Шойгу.

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Также свои соболезнования по поводу гибели Николая Булакина выразили врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, депутат Госдумы от Хакасии Надежда Максимова, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, глава Красноярска Сергей Ерёмин и другие.

Всего к 17 октября в адрес администрации Абакана поступило более 70 телеграмм со всей России.

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Как сообщало ИА REGNUM, Николай Булакин руководил Абаканом с 1995 года. Он погиб 14 октября 2019 года в Красноярском крае. Автомобиль под управлением Булакина съехал в кювет и врезался в дерево. Предположительно, 66-летнему граданачальнику могло стать плохо с сердцем. Проводится проверка.

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Абакан простился с Николаем Булакиным 16 октября.