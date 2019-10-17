Киев, 17 октября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября, Верховная рада Украины поддержала в целом законопроект относительно «обличителей коррупции», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Документ поддержали 252 депутата при 226 необходимых, «за» выступили две фракции — «Слуга народа» и «Голос».

Закон предусматривает обеспечение прав и гарантий безопасности обличителям и выплату им компенсаций в размере 10% от суммы ущерба, нанесенного коррупционным преступлением, о котором они сообщили (после вынесения обвинительного приговора суда).

В партии Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что инициатива была бы нормальной, если бы ее «не исказили статьей об анонимных обличителях, которых правильнее назвать анонимными стукачами».

Депутат политической силы Ирина Фриз в комментарии прессе отметила, что после подписания президентом Владимиром Зеленским этого закона, против любого на Украине может быть написано анонимное заявление о коррупции, которое де-факто и де-юре создает основания для открытия уголовного дела.

«Человека посадить, дискредитировать и публично уничтожить теперь можно легко. Анонимки, написанные против оппонентов, конкурентов, просто успешных людей, открывают путь к преследованиям», — заявила депутат, отдельно отметив, что по закону возбудить уголовное дело за заведомо ложную информацию против анонима нет никакой возможности.

ИА REGNUM напоминает, что еще в августе на тот момент заместитель руководителя офиса президента (сейчас генеральный прокурор) Руслан Рябошапка предложил «поощрять» лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров, материальной наградой в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенной взятки. Он отметил, что инициатива одобрена некими «международными экспертами» и специалистами из украинских общественных организаций. Инициатива Рябошапки еще тогда была неоднозначно встречена в украинском обществе.