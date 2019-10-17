Симферополь, 17 октября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. В Симферополе на улице Ракетная, 12, у набережной реки Салгира неизвестные целиком спилили здоровые деревья. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский общественник Леонид Карпов.

Фото: Леонида Карпова 640396 3019002778167001 3101252862030643200 o

«Целиком валили деревья, порубочных билетов нет. Территория не огорожена, ходят люди. Падают огромные ветки и деревья. Говорят, что «согласовано с администрацией», — отметил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росприроднадзор и Севприроднадзор одобрили вырубку более 450 краснокнижных деревьев ради строительства подстанции Скорой помощи в Севастополе.

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