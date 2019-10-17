Воронеж, 17 октября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Лес на десяти гектарах горельника, образовавшегося после пожаров 2010 года, будет высажен в рамках экологической акции «Живи, лес!». Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, 17 октября в рамках акции губернатор Александр Гусев высадил сеянцы сосны. Акция стартовала на территории Левобережного лесничества, в районе Кожевенного кордона. В ней приняли участие глава региона, а также спикер облдумы, представители организаций лесного профиля, научного лесного сообщества, бизнеса, студенты и преподаватели Воронежского государственного лесотехнического университета, военнослужащие, молодежь.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Воронеже проходит экологическая акция «Живи, лес!»

Перед проведением посадки губернатор ознакомился с новой лесохозяйственной и лесопожарной техникой, поступившей в регион. Как рассказал руководитель управления лесного хозяйства области Александр Сысоев, с 2019 года в Воронежской области реализуют региональный проект «Сохранение лесов» — в рамках нацпроекта «Экология». По итогам его реализации к 2024 году в регионе воспроизводство леса должно вырасти до 100% по сравнению с площадями вырубленных или погибших лесных насаждений. Также планируется модернизация материально-технической базы Воронежского лесопожарного центра. В 2019 году на выполнение мероприятий проекта регион получил 89,8 млн рублей из федерального бюджета. 35,2 млн направили на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники, она уже закуплена. В регион поступили мульчер, лесопосадочные машины, автомобиль КАМАЗ-43 118 с манипулятором, тракторы МТЗ и ХТА, бороны, культиваторы. В ближайшей перспективе ожидается закупка очередной партии техники и оборудования для тушения лесных пожаров.

Глава региона в рамках экологической акции высадил сеянцы сосны. Он отметил необходимость продолжить восстановление лесного фонда и озеленение территорий.

«Работа по лесовосстановлению — системная, и здесь нам помогают коллеги из федеральных структур. В текущем году на эти цели мы направили порядка 50 млн, технику закупили, и, соответственно, занимаемся лесовосстановлением. На полное восстановление, я думаю, понадобится еще года два. Задача не просто восстановить там, где лес был, но и заниматься дальнейшим озеленением территорий», — сказал губернатор.

Отметим, что ежегодная экологическая акция «Живи, лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства с 2011 года с целью привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств.