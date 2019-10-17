Екатеринбург, 17 октября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Троим фигурантам резонансного уголовного дела об убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга, предъявлены обвинения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Группа осужденных

Они обвиняются в предумышленном убийстве, сопряжённым с разбоем (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое, совершённом группой лиц (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

«Наказание за наиболее тяжкое из указанных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — уточнили в пресс-службе СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемых. Согласно постановлению Ленинского районного суда Екатеринбурга фигуранты уголовного дела отправлены в следственный изолятор до 11 декабря.

Напомним, что 27-летняя женщина пропала 10 октября, после того как отправилась на Уралмаш продавать машину. После этого начались её поиски. А 15 октября выяснилось, что она была убита, а её машина продана перекупщикам в Челябинске.

По версии следствия, злоумышленники руководствовались корыстными мотивами.