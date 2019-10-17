Киев, 17 октября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Святослав Вакарчук, являющийся лидером партии «Голос», заявил о желании многих людей видеть от президента Украины Владимира Зеленского дела, а не только декларации.

(сс) PavloFriend Святослав Вакарчук

«Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов. Потому что хотелось бы видеть уже дела, а не только декларации», — заявил Вакарчук в интервью изданию «Украинская правда».

Также он рассказал о том, что разочаровался в людях, которые голосовали за Зеленского «по приколу» и отметил, что ему не нравится, что новый президент Украины начал свою деятельность на этом посту с увеличения собственных полномочий и централизации власти.

При этом Святослав Вакарчук уточнил, что его партия может поддержать партию Зеленского «Слуга народа» в случае, если у них будут соответствовать идеологические принципы.

Отметим, ранее, в июле текущего года, Святослав Вакарчук предложил Верховной раде принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах, который бы очертил бы «что можно, а что нет».