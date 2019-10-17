Боровск, Калужская область, 17 октября, 2019, 15:02 — ИА Регнум. В деревне Комлево Боровского района Калужской области в ходе работ по прокладыванию водной магистрали были обнаружены костных останки двух неустановленных лиц. Об этом 17 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Под Калугой при прокладке водопровода нашли останки двух человек

По данному факту начата следственная проверка. По предварительным данным, на месте обнаружения человеческих останков ранее находился сельский храм.

В настоящее время назначена экспертиза по определению принадлежности найденных костных останков и установлению давности захоронения.