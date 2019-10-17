Москва, 17 октября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Географические граффити с портретами руководителей Первой русской антарктической экспедиции 1819−1821 годов — Ивана Крузенштерна, Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена — украсили стену дома, расположенного на улице Знаменка в Москве, сообщили 17 октября в пресс-службе Росрыболовства.

Fish.gov.ru Граффити с портретами руководителей Первой русской антарктической экспедиции 1819−1821 годов — Ивана Крузенштерна, Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена

В композицию вошли схемы пути Первой русской кругосветной экспедиции 1803−1806 годов, а также изображения кораблей «Надежда» и «Нева», карта маршрута путешествия, изображение Антарктиды, рисунки экспедиционных судов «Восток» и «Мирный». Кругосветная экспедиция под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского способствовала появлению океанологии, уточнению карты мира и появлению богатых ботанических, зоологических и этнографических коллекций.

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Напомним, через две недели стартует уникальная кругосветная экспедиция учебно-парусных судов Росрыболовства. Она организована в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями под руководством Беллинсгаузена и Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первым в рейс отправится фрегат «Паллада» — парусник выйдет 1 ноября 2019 года из Владивостока. «Седов» и «Крузенштерн» начнут плавание из Калининграда 7 декабря.