Москва, 17 октября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сохранит Турцию в качестве стратегического союзника США, полагает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы выбросил письмо, которое написал ему Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Безусловно, на Трампа это произведёт впечатление. Безусловно, это его обидит. Безусловно, он может даже начать швырять мебель по Овальному кабинету, — сказал Шурыгин. — Но дальше этого он не пойдёт. Потому что полностью разорвать отношения с Турцией — это значит лишить себя своего стратегического союзника. Для Трампа это очень неприятный щелчок по лбу».

Вместе с тем эксперт не исключил того, что Вашингтон, возможно, озаботится созданием ещё одного списка тех турецких должностных лиц, которым будет запрещён въезд в США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против должностных лиц Турции из-за военной операции Анкары на северо-востоке Сирии.