Вильнюс, 17 октября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Несмотря на политическое соглашение между партиями, правительство Литвы не выполняет своего обязательства по наращиванию расходов на оборону, считает председатель оппозиционной парламентской партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) U.S. Army National Guard. Army Pfc. Andrea Torre Вооружённые силы Литвы

Об этом лидер консерваторов заявил сегодня, 17 октября, после встречи с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом. Ландсбергис указывает на подписанную договорённость всех партий увеличить финансирование обороны до 2,5% от ВВП до 2030 года. При этом из-за роста ВВП в 2019 году выше, чем предполагалось при вёрстке бюджета в 2018 году, весь оборонный бюджет этого года оказался соизмерим 1,96% от ВВП и для сохранения минимальной обязательной планке правительство в конце октября намерено взять кредит в 30 млн евро, тогда расходы на оборону составят 2,02% от ВВП.

Однако, по словам Ландсбергиса, сохранение этого же порога финансирования в 2020 году демонстрирует, что Литва попросту не успеет прийти к показателю в 2,5% к 2030 году. Кароблис в свою очередь признал, что от графика по наращиванию страна действительно отстаёт.