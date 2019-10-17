Москва, 17 октября, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии, заявил 17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

По его словам, ситуация на северо-востоке Сирии напряжённая в связи с военной операцией Анкары «Источник мира».

«И это будет очень важной темой на повестке дня переговоров во вторник в Сочи (22 октября) между президентами Путиным и Эрдоганом», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

В Турции заявили, что цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ страны и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Сам Эрдоган заявил, что готов вывести войска из Сирии, если российские или сирийские войска «очистят» север страны от курдских группировок.

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