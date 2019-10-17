Курганинск, Краснодарский край, 17 октября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Четверо жителей Курганинского района Краснодарского края предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности — как считает следствие, «чёрные банкиры» помогли обналичить около 1,5 млрд рублей. Об утверждении обвинительного заключения по делу 17 октября сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир

По версии следствия, с июля 2013 года по ноябрь 2014 года на территории Курганинска обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Всего, по данным следователей, «банкиры» обналичили более 1,5 млрд рублей. Доход, полученный ими за услуги, оценивается в более чем 40 млн рублей. Деньги, отметили в прокуратуре, «были использованы для поддержания функционирования организованной группы».

Теперь обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года на Кубани в суд было направлено дело в отношении 16 членов ОПГ, также занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сумма обналиченных ими средств оценивалась в почти четыре миллиарда рублей.