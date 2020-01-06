Москва, 6 января, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Положение мирового лидера, которое поначалу США считали весьма приятным и удобным, к нынешнему моменту стало для Вашингтона источником постоянных неудобств. Как государство-лидер попадает в т. н. ловушку Фукидида, когда его конкуренты используют против него его собственные обязательства, и какие еще угрозы одолевают Америку, рассказывает автор ИА REGNUMРуслан Хубиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы России

Планетарный лидер обязан контролировать всё и вся, происходящее на планете, иначе он рискует потерять статус. А потеряет он его так или иначе, ведь государства-конкуренты (в данном случае Китай и Россия) не озабочены повсеместным лидированием и могут позволить себе ловко перебрасывать ресурс, охватывая решения таких задач, которые неповоротливому гегемону уже не под силу из-за того, что он связан по рукам и ногам. Той самой необходимостью контроля, потребностью проводить свою политическую волю.

А где-то это бедствие обрушивается в виде невероятно разросшейся коррупции на собственной территории, удержать которую нет никакой возможности. По старому выражению «кто будет сторожить самих сторожей» — те в США, кто подвизался отвечать за военную безопасность государства, становятся серьезной для него угрозой. Аппаратные интриги военных чиновников и лоббирование интересов частных корпораций в американском ВПК привели к созданию чрезвычайно дорогих и столь же чрезвычайно неэффективных моделей вооружения, которые, как это произошло в недавнем инциденте в Саудовской Аравии, дают лишь иллюзорное чувство безопасности.

С другой стороны, российский ВПК, будучи поставлен в тяжелые обстоятельства еще со времен перестройки, научился извлекать максимум военно-технической эффективности из скудных средств, которые у него имелись. Так что России удается держать паритет, а в каких-то областях и показывать лучшие результаты, чем его американский конкурент.

Читайте подробности в статье Руслана Хубиева: Пощечина для гегемона: как ВПК России стал эффективней ВПК США