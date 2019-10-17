Москва, 17 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Запланирована встреча главы российского МИД России Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Об этом на брифинге 17 октября рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как сообщила Захарова, проведение переговоров должно состояться 31 октября в Москве. На них стороны планируют обсудить актуальные вопросы перед предстоящим заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое в этом году пройдёт в Братиславе 5−6 декабря.

Напомним, ранее МИД России сообщил о телефонном разговоре, который провели Сергей Лавров и его коллега из Белоруссии Владимир Макей. Стороны обсудили «график ближайших контактов».