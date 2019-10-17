Рига, 17 октября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic не планирует отказываться от эксплуатации самолетов Airbus A220. Об этом, как передает портал LSM, заявил 17 октября вице-президент компании Пауль Цалитис.

(сс) Marvin Mutz Самолет авиакомпании AirBaltic Airbus A220

«АirBaltic принадлежат 20 самолётов этого типа, — сказал он. — За три года эксплуатации машины показали себя с хорошей стороны, каких-либо технических инцидентов с их участием не происходило. Мы следуем всем рекомендациям и проводим регулярные инспекции их технического состояния».

На руководство авиакомпании не повлияло решение, принятое швейцарской Swiss в этот вторник, прекратить полёты на всех самолётах Airbus A220 до проведения проверки. Из-за проблем с двигателем самолёту швейцарской авиакомпании пришлось совершить внеплановую посадку. И это был уже второй инцидент подобного рода в течении двух месяцев.

Добавим, что самолеты Airbus A220 — это ровно половина всего флота airBaltic, оставшиеся машины: Bombardier Q400 NextGen, Boeing 737−300, Boeing 737−500.