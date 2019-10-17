Санкт-Петербург, 17 октября, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Самой популярной моделью авто на вторичном авторынке Санкт-Петербурга по итогам сентября 2019 года стал Ford Focus. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

(сс) FotoSleuth Ford Focus

За отчетный период жители Северной столицы приобрели 569 экземпляров американской модели, что на 6,2% больше, чем год назад.

На втором месте топа самых популярных автомобилей с пробегом на петербургском авторынке в сентябре оказался седан Volkswagen Polo, который был перепродан в количестве 315 штук, что на 15% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Замыкает тройку лидеров чешская Skoda Octavia (277 ед.; +9%).

На четвертом и пятом местах оказались Hyundai Solaris (275 шт.; — 2,8%) и KIA Rio (250 шт.; +6%).

Далее идут: Opel Astra (209 шт.; — 8%), Renault Logan (174 шт.; — 0,6%), Volkswagen Passat (173 шт.; — 0,6%), Mercedes-Benz E-Класс (170 шт.; — 12,8%) и BMW 5-Серии (159 шт.; — 3,6%).

Напомним, продажи подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам сентября 2019 года сократились на 5%, до 12 870 экземпляров.

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