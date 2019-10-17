Ярославль, 17 октября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В лесу около села Туношна Ярославской области местные жители обнаружили свалку продуктов из супермаркета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

Свалка под Ярославлем

В лесу между Туношной и деревней Заборное кто-то выкинул упаковки с петрушкой, укропом и другой зеленью. По словам местных жителей, на свалке оказалась продукция как с истекшим сроком годности, так и еще годная к употреблению.

Место, где выбросили продукты, уже давно является несанкционированной свалкой. Сначала в лесу между Заборным и Туношной велась нелегальная добыча песка, а после в заброшенный карьер стали сгружать мусор. Сейчас помойка уже вышла за пределы карьера.