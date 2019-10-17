Тбилиси, 17 октября, 2019, 13:30 — ИА Регнум. 17 октября парламент Грузии утвердил главу Службы государственной безопасности. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

ssg.gov.ge Григол Лилуашвили

За кандидатуру Григола Лилуашвили проголосовали на пленарном заседании. Голосование было скрытым. Кандадутуру Лилуашвили поддержали 85 депутатов, восемь из которых были против. Парламент утвердил Григола Лилуашвили на должности на шесть лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Григол Лилуашуили выступил в заседании комитета по обороне и безопасности парламента Грузии. В своем выступлении перед комитетом Лилуашвили отметил, что главной угрозой Грузии является российская оккупация.