Таганрог, Ростовская область, 17 октября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. В Ростовской области задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Таганрога. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает Следственный комитет России 17 октября.

Задержание

Следователи полагают, что фигурант уголовного дела способствовал незаконному использованию полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) подконтрольным управлению предприятием, у которого отсутствовала лицензия на соответствующую деятельность. Чиновник при этом был осведомлён, что приём твёрдых коммунальных отходов любого класса опасности на полигон запрещён.

«Действия чиновника повлекли загрязнение окружающей среды и причинили вред почвам России в размере не менее 412 млн рублей», — уточнили в ведомстве.