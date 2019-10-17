Москва, 17 октября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Теплая и солнечная погода с температурой воздуха на 6 градусов выше климатической нормы, которую метеорологи шутя называют «пожилым бабьим летом», будет наблюдаться в Центральной России до 22 октября. Об этом 17 октября рассказала главный специалист российского Гидрометцентра Марина Макарова.

Борис Кустодиев. Осень (Над городом). 1918

«Помните, метеорологи говорили о периодах теплой и солнечной погоды в октябре, когда все требовали бабьего лета в сентябре? Это та ситуация. Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре — зрелое, а это можно назвать «пожилым» бабьим летом», — приводит ТАСС слова Макаровой.

Также она рассказала, что теплая погода в период с 17 по 22 октября будет обеспечена очень теплой воздушной массой, юго-западными потоками ветра и гребнем тропического антициклона.

При этом она отметила, что погода будет немного испорчена 18 октября в результате прохождения циклона, однако и в этом случае климатическая норма будет превышена на 4 градуса выше, чем обычно. А выходные аномальное тепло снова вернется.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра России в Москве 18 октября ожидается температура воздуха 18 октября до +14°С, а в выходные 19−20 октября — до +16°С.