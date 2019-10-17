Ферзиково, Калужская область, 17 октября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. В Калужской области 22-летний ранее судимый безработный житель Ферзиковского района обвинён в серии кладбищенских краж, сообщила 17 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru Для большинства пожилых потерпевших ущерб от кладбищенского вандализма оказался значительным

По версии следствия, с августа 2017 года по сентябрь 2018 года житель поселка Дугна неоднократно в ночное время суток приходил на кладбище, откуда воровал фрагменты чугунных оград, установленных на могилах, чтобы сдать их металлолом. Обвиняемый украл ограждения с семи захоронений, чем причинил материальный вред родственникам умерших. Для большинства потерпевших ущерб от вандализма оказался значительным.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Максимальное наказание за воровство оград с могил — лишение свободы на срок до пяти лет.