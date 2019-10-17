Труновский район, Ставропольский край, 17 октября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Очаг африканской чумы свиней выявлен в Труновском районе Ставрополья. В муниципалитете может быть введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе регионального МЧС.

Хаим Сутин. Свиньи. 1940

В ведомстве рассказали, что сегодня, в 10:30, поступило сообщение о том, что в селе Труновское, на территории СПХ «Терновское» зафиксирован падеж свиней. По предварительным данным, на территории фермы возник очаг африканской чумы.

«В настоящее время проводятся карантинные и противоэпидемические мероприятия, а также мероприятия по локализации очага возникновения заболевания», — сказано в сообщении.

Проводится заседание комитета по ЧС Труновского района, где решается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации. Дополнительная информация уточняется.

Африканская чума свиней — это вирусная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, потемнением окраски, обширными кровоизлияниями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.