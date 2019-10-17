Красноярск, 17 октября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Продолжается реконструкция магистральной рулежной дорожки (МРД) международного аэропорта «Красноярск» имени Дмитрия Хворостовского. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, окончание работ намечено на конец 2020 года. Ожидается, что пропускная способность аэропорта вырастет с 12 до 28 взлет-посадок в час.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Реконструкция магистральной рулежной дорожки международного аэропорта «Красноярск»

17 октября ход реконструкции МРД проинспектировал красноярский губернатор Александр Усс. В настоящее время на объекте задействовано более 100 единиц техники — максимальное количество.

Напомним, решение краевых властей о необходимости модернизации взлётно-посадочной полосы аэропорта «Красноярск» в 2018 году поддержал президент РФ Владимир Путин. Из федерального бюджета на реконструкцию рулежной дорожки в 2018—2020 годах выделили 1,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года состоялось торжественное открытие нового терминала аэропорта «Красноярск».

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