Москва, 17 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. В рамках акции «Миллион деревьев» в московском районе Южное Медведково высадят более тысячи кустарников и деревьев. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 17 октября.

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Во дворах района появятся клены, яблони, туи, смородина, сирень, кусты кизильника блестящего и другие растения. Основные работы по высадке начнутся в течение недели. Эти растения появятся во дворах в Ясном проезде, на улицах Молодцова и Полярной, а также возле Ясного пруда.

11 деревьев высадят во дворах, расположенных по адресам: Ясный проезд, дома 28 и 30, корпус 1 и улица Заповедная, дом 26. Сиреневые кусты появятся во дворах по 18 адресам.

В сообщении отмечается, что вид растений для высадки во дворе выбирали жители района в приложении «Активный гражданин».

Московская акция «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году. С тех пор в рамках программы высадили более 2,5 миллионов кустарников и более 100 тысяч деревьев.