Сочи, Краснодарский край, 17 октября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Пяти тысячам обманутых дольщиков в Сочи Краснодарского края обещают дать ключи от квартир в течение ближайших двух-трёх лет. Об этом, как сообщила пресс-служба администрации Сочи 17 октября, шла речь на заседании межведомственной комиссии под председательством первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Как отмечалось, с начала 2018 года число проблемных объектов удалось сократить с 28 до 20. При этом по половине оставшихся недостроев заключены соглашения с инвесторами — в частности, речь идёт о ЖК «Курортный», ЖК «Эдельвейс», двух домах ООО «Ида», ЖК «Горизонт», ЖК «Фазатрон» ЖК «Туапсинский», ЖК «Горка» и ЖК «Москва». Квартиры здесь ожидают более пяти тысяч человек.

Также планируется привлекать и субсидии из бюджета — такой механизм планируется задействовать при достройке таких объектов, как ЖК «Ямайка» в микрорайоне Мамайка и ЖК «Абсолют» на улице Островского. Это позволило бы решить проблему для более чем 750-ти семей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на завершение пяти долгостроев в Краснодаре будет выделено около миллиарда рублей — из регионального бюджета при условии софинансирования со стороны города.