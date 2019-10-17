Санкт-Петербург, 17 октября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Возмущение петербуржцев грядущей массовой отменой маршруток актуально в разной степени почти для всех районов города и вполне оправдано. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал эксперт по транспорту ИТП «Урбаника» Илья Резников.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутка

«Это достаточно нормальный процесс, потому что людям предлагают изменить их транспортное поведение, а это всегда происходит достаточно болезненно», — сказал Резников.

Напомним, власти Петербурга намерены изменить трассировку 60 маршрутов, закрыть 271 коммерческий маршрут, запустив 97 новых «социальных» маршрутов.

Резников обратил внимание, что исчезнут и некоторые маршруты в Ленинградской области, а регион возмутился этим только сейчас. Потому что если в ТЦ «МЕГА», например, предлагается замена, то есть маршруты, которые следуют в населенные пункты вроде поселка Свердлова, которому после отмены маршруток ничего не добавят.

«Насколько я понимаю, их [Ленобласть] не ставили в известность, так что сейчас они говорят: «Какого черта, что вообще происходит, почему вы с нами не согласовываете?» — говорит Резников.

Действительно, накануне реформу раскритиковал начальник управления по транспорту Ленобласти Павел Постовалов, так как, на его взгляд, отмена 29 маршрутов на стыке Петербурга и области навредит жителям обоих субъектов. Так, пропадут коммерческие автобусы до Всеволожска, Бугров, Новоселья и Форносово.

Что касается Петербурга, то, по мнению Резникова, хуже всего дела с наземным транспортом обстоят как раз в центре. «Он и сейчас ходит не везде, где ходил в советское время, и предлагается небольшое количество маршруток. Считается, что в центре много метрополитена и много куда можно дойти пешком. Но по всем районам проблемные точки есть. Проходили слушания, город обещал прислушаться к требованиям граждан, но, с моей точки зрения, самая большая проблема — недостаточное информирование людей», — говорит Илья Резников.

Он указывает, что полноценный перечень планируемых изменений появился лишь несколько недель назад, и не на официальных сайтах Смольного, а в СМИ. Та же информация, которая есть, непонятна. В частности, там нет списка усиливаемых социальных маршрутов.

«Я сам, скорее, сторонник реформы, маршрутки — это такой «африканский» уровень сервиса в том виде, в каком они существуют, так что делать это нужно, но вопрос в том, как делать», — полагает эксперт.

Он указывает, что для борьбы с пробками следует не разрешать маршруткам нарушать правила дорожного движения и ездить по обочинам, а строить выделенные полосы. В целом же они не двигаются быстрее, чем автобусы.

«И система, при которой можно выйти на улицу в любом месте, взмахнуть рукой и остановить ПАЗик — это нецивилизованно, так быть не должно. Во многих городах России так никогда и не было. Это плохо отражается на всем уличном движении, добавляет хаос и увеличивает пробки», — убежден Резников.

Кроме того, решением проблемы стало бы введение пересадочного тарифа, при котором за условные 50 рублей петербуржцы смогли бы осуществлять неограниченное число пересадок за 1−1,5 часа. Параллельно необходимо интегрировать пригородные электрички в систему проездных билетов.

«Всё это сильно меняет транспортное поведение. Сначала ты по традиции пытаешься доехать без пересадок, а потом оказывается, что у тебя даже новая степень свободы появляется. Но пока ты не получишь в руки этот билет, это сложно себе представить», — добавляет Резников.