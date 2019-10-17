Москва, 17 октября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. В России необходимо усовершенствовать информирование населения о системе социальной поддержке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы проанализировали, как работает система социальной поддержки по всей стране. Всего фактически поддержку получают свыше 40 млн человек. Но их могло бы быть больше, если бы люди просто знали, что им положено, какие льготы и выплаты. Уж коль скоро они установлены, информирование должно быть», — заявил Медведев.

Так, молодые семьи, где один из родителей моложе 30 лет, не всегда обращаются за пособием в связи с рождением ребёнка.

«А семейные пары, которые отмечают свадьбы золотые и более высокого достоинства — 50, 55, 60 лет брака, — попросту не знают, что в некоторых регионах можно получить к своему торжеству (региональную) выплату от государства», — добавил он.