Москва, 17 октября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. После безуспешных попыток пробиться через промежуточное сопротивление в районе 64,50 руб., где проходит 100-дневная скользящая средняя, доллар сдался и перешел в отступление. Рост рубля ускорился за счет падения индекса USD к 1-месячному минимуму, сучившегся 16 октября после выхода слабых данных по розничным продажам в США, которые в свою очередь повысили вероятность снижения ставки ФРС на предстоящем заседании в конце этого месяца до 90%. Об этом в своём обзоре валютного рынка отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Доллар/рубль обновила трехнедельные минимумы в районе 63,86 руб., приближаясь к ключевой зоне поддержки 63,65 руб. Впрочем, даже в случае сохранения давления на доллар котировки вряд ли уйдут гораздо ниже достигнутых уровней. Во-первых, налоговый период еще не оказывает существенной поддержки нашей валюте. Во-вторых, ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС могут оказаться преувеличенными. Об этом, к слову, говорят недавние заявления «голубя» в стане FOMС Каплана, который намекнул, что не станет настаивать на третьем снижении ставки в октябре. В-третьих, нефть испытывает трудности с ростом и рискует показать более глубокую просадку», — поясняет Геннадий Николаев.

По его словам, также примечательно, что с торгового фронта поступают противоречивые сигналы, которые в случае продолжения этой тенденции фактически «обнулят» недавний прогресс, достигнутый в ходе переговоров. И это фактор риска для рубля. С технической точки зрения вероятность возвращения котировок за пределы уровня 64 руб. остается высокой.