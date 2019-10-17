Нью-Йорк, США, 17 октября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Американская певица, автор песен и продюсер ЛедиГага перевыпускает свой альбом Artpop, записанный в 2013 году, но уже без песни «Do What U Want (With My Body)» — «Делай что хочешь».

Victoria's Secret Леди Гага

Дело в том, что этот трек был записан с участием американского певца, обладателя трех премий «Грэмми» АрКелли, который в настоящий момент обвиняется в десятке преступлений сексуального характера.

По информации британского новостного агентства The Independent, обновленная версия альбома выйдет в свет как на CD дисках, так и на виниле 11 ноября 2019 года.

В феврале 2019 года певец был арестован в Чикаго по обвинению в сексуальных преступлениях, которые были совершены по отношению к четырем девушкам, причем трем из них не было и 17 лет. Сразу же после этого Леди Гага извинилась за сотрудничество с ними и удалила совместную композицию со стриминговых сервисов. Артистка заявляет, что сама была жертвой харассмента, оправдывая сотрудничество с певцом «мрачным моментом в жизни».