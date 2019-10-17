Калуга, 17 октября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Более тридцати сложных операций ежегодно смогут проводить врачи Калужской областной клинической детской больницы для нейрохирургических вмешательств при опухолях головного мозга. В этом им помогут современное оборудование и инструменты, подаренные спонсорами, сообщили 17 октября корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Калужской детской больнице подарили оборудование для лечения рака мозга

«С помощью данного оборудования можно проводить очень тонкие операции на головном мозге, не повреждая при этом здоровые участки. Система фиксации головы легко адаптируется к индивидуальным потребностям ребенка и хирурга, отвечает современным требованиям интраоперационной визуализации. Комплект микроинструментов выполнен из специального тонкого, но очень легкого и прочного сплава, который выдерживает стерилизацию и рассчитан на несколько лет. До этого подобные операции мы проводили в других клиниках», — рассказал главный врач больницы Виктор Михайлов.

На ближайшие годы в детской клинической больнице также запланирована серьезная реконструкция ряда ключевых служб — хирургической и онкологической, а также приёмного отделения. Из областного бюджета уже направлены средства на проектирование. В 2020—2021 году на реконструкцию из федерального и областного бюджетов будет выделено более 400 млн рублей.