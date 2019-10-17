Чита, 17 октября, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Свыше 680 миллионов рублей получила на ближайшие три года санитарная авиация Забайкальского края для для эвакуации тяжелобольных. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Вертолётная площадка в Забайкалье

Также известно, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на приобретение дополнительных лётных часов в 2019 году региону выделено ещё порядка 200 миллионов рублей, а для повышения доступности экстренной медицинской помощи краевые власти продолжают обустройство вертолетных площадок, оснащённых светосигнальным оборудованием, что позволит эвакуировать пациентов в тёмное время суток. Сегодня открыто уже 25 таких площадок. Они располагаются в 15 минутах подъезда машины скорой медицинской помощи.

Как пояснил директор территориальный центр медицины катастроф Руслан Долгов, в 2019 году вертолетами и самолетами, оснащенными медицинскими модулями, в Забайкальском крае совершен 271 вылет, эвакуировано 450 человек, из них 135 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с осени 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных территорий распространяют все преференции и льготы, полагающиеся дальневосточникам. В целом на реализацию плана социального развития центров экономического роста в Забайкальском крае выделено более 3 миллиардов рублей.

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