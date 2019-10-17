Каспийск, Дагестан, 17 октября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Оперативно-разыскные мероприятия прошли в Дагестане накануне, 16 октября, в здании Каспийского городского суда. В кабинете одного из судей был изъят системный блок компьютера и пистолет Макарова, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе Верховного суда (ВС) республики.

Janmarcust, pixabay, cc0 Пистолет

Ранее в СМИ появились сообщения о прошедших в Каспийском городском суде обысках и выемке документов. Предполагалось, что визит сотрудников спецслужб был связан с ранее возбужденным уголовным делом.

В Верховном суде отметили, что согласие на проведение оперативно-разыскных мероприятий в кабинете судьи Каспийского городского суда было дано судебной коллегией ВС Дагестана.

В региональном МВД информацию о прошедших обысках назвали недостоверной. В ведомстве подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов проводили специальные мероприятия, но при этом подчеркнули, что к деятельности суда они не имели никакого отношения.

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