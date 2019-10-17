Вашингтон, 17 октября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Аниме-студия Ghibli аниматоров Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты не передавала права на трансляцию своих произведений потоковым сервисам и не планирует делать это в будущем. Об этом 16 октября сообщил портал IndieWire со ссылкой на кинодистрибьютора GKids.

Цитата из м/ф «Унесенные призраками». реж. Хаяо Миядзаки. 2001. Япония Неподкупность

По мнению руководства компании, те впечатления, которые зрители получают при просмотре картин в кинотеатрах, настолько важны, что они не хотят, чтобы их фильмы показывались в формате потокового вещания. Таким образом, картины Миядзаки могут никогда не стать частью контента Netflix, Apple Movies, Hulu, Amazon Prime и других потоковых сервисов.

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Напомним, сейчас Хаяо Миядзаки работает над созданием нового аниме-фильма «Как ты живешь». В его основу ляжет известная книга детского автора Ёсино Кэндзабуро.