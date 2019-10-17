Ярославские власти сообщили об увеличении продолжительности жизни в регионе
Ярославль, 17 октября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние три года показатель общей смертности сократился на 4,5 процента, а продолжительность жизни повысилась с 71 года в 2015 году до 72,3 года в 2018-м. Об этом председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко рассказал на заседании совета при полномочном представителе президента в ЦФО, которое прошло в Москве.
Заседание было посвящено реализации нацпроекта «Здравоохранение». Полномочный представитель президента Игорь Щеголев положительно оценил опыт четырех регионов, в том числе Ярославской области. Она отмечена за работу по льготному лекарственному обеспечению. С докладом на эту тему выступил председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко.
По словам Игоря Щеголева, президент Владимир Путин определил целевые ориентиры по сокращению смертности населения, увеличению продолжительности здоровой жизни, оказанию современной медицинской помощи.
По темпам снижения смертности Ярославская область с начала 2019 года занимает 2-е место в Центральном федеральном округе и 9-е — в России. Младенческая смертность с 2015 по 2018 год, по данным правительства региона, снизилась на 40% и достигла самого низкого значения за всю историю области.
Всего в Ярославской области реализуются семь региональных проектов, направленных на достижение целей национального проекта «Здравоохранение».